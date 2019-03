Man rent weg bij voertuigcontrole en gooit vuurwapen weg

De politie heeft vrijdag 8 maart bij een controle een man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. De agenten hielden bij Delftse Poort een auto aan, die ze wilden controleren. Daar zaten drie mannen in.

Het werd één van de passagiers te heet onder de voeten. Hij stapte uit en rende plots weg met een agent direct achter hem aan. Terwijl hij wegvluchtte, gooide hij een paar voorwerpen weg, waaronder een vuurwapen.

Overgave

Doordat niet kon worden uitgesloten dat de man nóg een vuurwapen bij zich had, nam de agent geen risico. Hij schreeuwde tegen verdachte dat hij zich moest overgeven of dat hij anders zijn wapen zou moeten gebruiken. De 24-jarige Rotterdammer nam de verstandigste beslissing en gaf zich over.

Het weggegooide vuurwapen werd niet meer gevonden. Getuigen meldden waarom: zij hadden gezien dat een onbekende man het vuurwapen had opgeraapt en in zijn zak had gestopt.

Camera's

Deze ‘eerlijke vinder’ was vervolgens weggelopen. Medewerkers van de gemeentelijke afdeling Cameratoezicht bekeken de beelden van binnenstadscamera’s en zagen de Poolse man op het Schouwburgplein. Agenten hebben hem opgepakt.

De twee andere mannen die in de auto zaten bleken niets strafbaars te hebben gedaan.