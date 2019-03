Stroomstoring treft 7500 huishoudens Gorinchem, Arkel, Ameide

Door een storing bij netbeheerder Stedin hebben in Gorinchem, Arkel en Ameide zaterdagavond bijna 7500 huishoudens zonder stroom gezeten.

Het probleem ontstond rond 19:50 uur, een half uur later hadden de inwoners van Gorinchem en Ameide weer stroom. 800 klanten in Arkel ondervonden nog wel problemen. Rond kwart voor tien had bijna iedereen weer stroom. Voor de 69 huishoudens die nog geen stroom hadden, is een noodaggregaat ingezet.

Op Twitter klaagden mensen over de stroomstoring, ze vroegen zich onder meer af of ze de finale van Wie is de Mol wel konden zien.

Monteurs werken hard aan herstel, zo laat Stedin weten.