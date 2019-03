Excelsior verliest op bezoek bij VVV (1-0)

Excelsior is er niet in geslaagd op bezoek bij VVV Venlo te winnen. In de blessuretijd van de eerste helft viel de enige goal van de wedstrijd.

In de eerste helft creeërden zowel Excelsior als VVV weinig kansen. De grootste kans was voor Marcus Edwards die na tien minuten voetbal van dichtbij geen mogelijkheid zag Lars Unnerstall te passeren. VVV was voornamelijk gevaarlijk uit corners. Christian Kum kon tweemaal koppend gevaarlijk zijn, maar beide kopballen vonden het Rotterdamse doel niet. Dat deed Jonathan Opoku op slag van rust wel. Na een onnodige overtreding van Ali Messaoud kopte Opoku de Limburgse vrije trap achter Alessandro Damen.

Na rust drukte Excelsior nog wel aan, met de grootste kans voor een invaller. Elias Òmarsson viel in voor Mounir el Hamdaoui en direct na zijn entree kopte van Messaoud in de verre hoek. Doelman Unnerstall redde ternauwernood met een reflex. Ook in de vijf minuten blessuretijd was het Excelsior niet gegeven om te scoren.

Door de nederlaag blijft Excelsior op de veertiende plaats staan met 26 punten. FC Emmen dat onder 'de streep' staat heeft slechts twee punten minder en nog een wedstrijd voor de boeg.

Beluister hierboven de interviews van verslaggever Sinclair Bischop met Luigi Bruins, Adrie Poldervaart en Jeffrey Fortes na afloop van de wedstrijd.