Nielson verliest finale Wie is de Mol

Zanger Nielson heeft Wie is de Mol? verloren. De Dordtenaar koos voor de goede spelbreker, maar had te weinig vragen goed.

Zaterdagavond was de ontknoping van de spelshow op tv. Er waren nog drie deelnemers over: Sarah Chronis, Merel Westrik en Nielson.

Zowel Nielson als Chronis kozen in de test voor Merel. Nielson beantwoordde bij de laatste test echter maar 34 vragen goed en Chronis 37 vragen. Daarmee won zij dus de finale van het programma dat hoge kijkcijfers trok. Ze krijgt 10.150 euro, het laagste bedrag dat er ooit in de pot zat.

Nielson nam het in Colombia in eerste instantie tegen negen andere kandidaten op, iedere week vielen er deelnemers af.

Wie is de Mol? behoort tot de best bekeken programma's van de publieke omroep. Wekelijks stemmen er tussen de 2,5 miljoen en 3 miljoen kijkers op af. Bijzonder aan deze reeks was dat er voor het eerst in de geschiedenis twee kandidaten in één aflevering naar huis moesten.

De live-uitzending werd ook vertoond in een aantal bioscopen in ons land. Die zaten allemaal vol fans van het programma.