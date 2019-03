Adrie Poldervaart: 'Als we onze kansen maken staan we hier heel anders'

Adrie Poldervaart na VVV - Excelsior: 'Als we onze kansen maken staan we hier heel anders'

Excelsior verloor zaterdag met 1-0 van VVV Venlo. Na afloop was trainer Adrie Poldervaart niet te spreken over het resultaat dat de Kralingers boekten in Limburg.

Excelsior gaf de tegengoal weg tegen VVV. De Limburgers verdienden een eenvoudige vrije trap na een overtreding van Ali Messaoud."De overtreding is tot daar aan toe. Het was weliswaar vol in de achtervolging. Je moet daar geen overtreding maken", Volgens Poldervaart.

Toch heeft de oefenmeester met een zure nasmaak over de wedstrijd. "Dat deze vrije trap er op slag van rust in gaat kost je de wedstrijd. Aan de andere kant als ik zie welke mogelijkheden we gehad hebben. Als we die maken staan we hier heel anders."

Dat Excelsior al drie wedstrijden niet heeft gescoord nuanceert Poldervaart: "We hebben inderdaad drie wedstrijden niet gescoord maar die andere twee wedstrijden waar we niet in scoren zijn wel tegen FC Utrecht en PSV. Het is nou ook niet zo dat we tegen elke ploeg even drie keer het garen kunnen vinden. Maar het is absoluut een feit."