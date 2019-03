Rotterdammer gooit vuurwapen weg op vlucht voor politie

Een 26-jarige man in Rotterdam dacht een slimme slag te slaan door een vuurwapen van de grond te rapen toen een ander dat tijdens zijn vlucht voor de politie weg had gegooid. Helaas voor hem kreeg de politie hem te pakken en mocht hij de agenten uitleggen waarom hij dat gedaan had.

Drie agenten wilden vrijdagavond een voertuig controleren op de Delftse Poort in Rotterdam, maar een van de passagiers ging er toen vandoor. Tijdens zijn vlucht gooide die 24-jarige Rotterdammer een paar spullen weg, waaronder het vuurwapen. De man gaf zich over toen de politie dreigde te schieten: het vermoeden bestond dat hij mogelijk nog een vuurwapen op zak had.

Wat de politie later pas in de gaten kreeg dankzij getuigen was dat een andere man het weggegooide vuurwapen had meegenomen. Met behulp van camerabeelden kon de man opgespoord worden op het Schouwburgplein.

Zowel de ‘weggooier’ als de ‘vinder’ van het wapen zitten vast.