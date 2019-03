Deel dit artikel:













LIVE: Vitesse-Feyenoord (0-0) De gescoorde vrije trap van Robin van Persie bij Vitesse-Feyenoord (Bron: ANP)

Feyenoord hoopt zondag voor het eerst sinds lange tijd drie punten te pakken in een uitwedstrijd. Dat zal moeten gebeuren in Arnhem, waar de Rotterdammers op bezoek gaan bij Vitesse. Dat duel is natuurlijk live te volgen in Radio Rijnmond Sport.

De wedstrijd Vitesse-Feyenoord begint om 14:30 uur. Radio Rijnmond Sport start al om 13:00 uur en gaat door tot en met 18:00 uur. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in het Gelredome. Dennis Kranenburg presenteert Radio Rijnmond Sport. Opstelling Delle; St. Juste, Martina, Van der Heijden, Haps; Clasie, Kokcu, Toornstra; Berghuis, Van Persie, Larsson. Volg hieronder onze liveblog rondom de wedstrijd.