Code oranje vanwege harde wind

Het KNMI heeft code oranje afgegeven in onze regio voor zeer zware windstoten. Het gaat om windsnelheden van 100 tot 110 kilometer per uur uit westelijke richting.

De waarschuwing geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg.

Langs de zuidwestkust zijn er windstoten mogelijk tot 120 kilometer per uur. Er is zondagmiddag ook kans op hagel. Het KNMI verwacht dat de wind in het zuiden in de avond afneemt.

Code oranje betekent volgens het weerinstituut: ,,Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.'' Dit kan heel lokaal zijn.