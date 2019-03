Bewoners Charlois willen handhaving tegen overlast truckers

Bewoners van de Waalstraat en omgeving in Rotterdam-Charlois zijn de overlast van truckers spuugzat. De veelal buitenlandse chauffeurs overnachten steeds vaker in hun truck in de wijk, met rotzooi en vernielingen tot gevolg.

"De chauffeurs weten dat hier niet gehandhaafd wordt. Er kunnen hier in de straat zeventig tot tachtig vrachtwagens parkeren. Iedere avond rijden hier zeker honderdvijftig trucks door de straat op zoek naar een parkeerplaats", vertelt buurtbewoner Eric van Bergem.

Ondanks dat slapen in de vrachtwagen in de Waalstraat en omgeving verboden is, gebeurt het toch op grote schaal. En dat terwijl er in de havens verschillende Truckparkings zijn waar chauffeurs voor 15 euro het hele weekend kunnen staan. Daar wordt inmiddels veelvuldig gebruik van gemaakt, maar er blijft een groep chauffeurs die liever op straat parkeert. Tot grote ergernis van de bewoners.

"Er zijn geen toiletten hier en dus doen ze hun behoefte in de groenstrook waar de honden worden uitgelaten. Ze plassen tegen de bomen en ze gooien hun vuilnis op straat. Dat geeft gewoon heel veel overlast en er wordt niet op gehandhaafd", aldus Van Bergem.

Leefbaar Rotterdam raadslid Benvenido van Schaik ging zelf kijken en constateerde dat straatmeubilair kapotgereden wordt en stoepen door de zware trucks worden vernield. "Ik vind dit een kwalijke zaak. Het is hier geen hotel, het is hier gewoon een industriegebied waar hardwerkende Rotterdammers hun geld moeten verdienen. De bedrijven in de buurt zijn onbereikbaar geworden omdat er vrachtwagens op de stoep staan en voor hun bedrijfspanden staan. De bewoners kunnen hier niet meer rustig wonen omdat er 's avonds laat vrachtwagens rondjes rijden en 's morgens om 05:00 uur weer weg gaan. Dat moet afgelopen zijn."

Van Schaik heeft daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de kwestie en wil vooral dat er snel gehandhaafd gaat worden.