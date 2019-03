Liveblog: storm in de regio Rijnmond

In Brielle is ook een boom omgevallen, net voor Linda langs. Samen met haar man heeft ze de boom aan de kant gesleept.

In Hoogvliet is deze boom omgevallen: de hulpdiensten zijn bezig de straat weer vrij te maken. Foto: Tessa Spruit.

Op het Vlak in Dordrecht is een boom compleet ontworteld. Foto: MediaTV

Code oranje is afgegeven voor onze regio en de storm trekt zondagmiddag over het land. De meldingen blijven binnenkomen over stormschade, omgevallen bomen en waarschuwingen om toch vooral niet de weg op te gaan als het niet hoeft. Volg hier het liveblog van RTV Rijnmond voor het laatste nieuws en updates.

Zelf foto's, video's of verhalen? Mail naar internet@rijnmond.nl

14:50 uur

Danielle uit Hoogvliet meldt dat er bij haar aan de Zilverschoon ook een boom is aangegaan. "Het is een heel hoge boom, zeker wel een metertje of dertig, en die leunt nu op de volgende bomen rondom het speelpleintje. De brandweer is erbij, die zijn bezig met zagen en touwen, maar voorlopig is er nog weinig beweging in te krijgen. Het is een heel karwei!"

14:24 uur

Rijkswaterstaat adviseert goed de laatste ontwikkelingen in de gaten te houden.





14:10 uur

Ook op het water en bij de bruggen gaat het flink tekeer.







14:02 uur

De Hef in Rotterdam is in stormstand gezet.



13:50 uur

Het aantal meldingen blijft gestaag toenemen in de regio.



Op de Merwedebrug is sprake van filevorming: daar is een aanhanger gekapseisd.





13:45 uur

13:39 uur

De Oosterscheldekering (N57) is afgesloten voor alle verkeer. Over de Zeelandbrug mogen alleen nog personenauto's zónder aanhanger.Op windgevoelige plekken, zoals de Van Brienenoordbrug, Moerdijkbrug (A16) en de Haringvlietbrug (A29), heeft Rijkswaterstaat extra bergers stand-by.

13:30 uur





13:10 uur

De politie adviseert om niet de weg op te gaan als het niet hoeft.

13:00 uur

Het is officieel een storm: in Vlissingen is tussen 12:00 en 13:00 uur gemiddeld een windkracht van 9 BFT gemeten. De laatste keer dat er officieel storm was, was op 24 januari 2018.

12:30 uur





12:00 uur

Voor meldingen van stormschade en niet-accute gevallen kun je het beste terecht bij je gemeente.





11:05 uur

Op het Vlak in Dordrecht raakten auto's en fietsen beschadigd.



11:00 uur

Het KNMI heeft officieel code oranje afgegeven voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Deze code geldt in ieder geval tot aan 16:00 uur.