Liveblog teruglezen: storm in de regio Rijnmond

Deze boom is gesneuveld aan de Cromme Meth in Hoogvliet. Foto: Ron Patricia Charissa Jordy Stedehouder

In Brielle is ook een boom omgevallen, net voor Linda langs. Samen met haar man heeft ze de boom aan de kant gesleept.

In Hoogvliet is deze boom omgevallen: de hulpdiensten zijn bezig de straat weer vrij te maken. Foto: Tessa Spruit.

Op het Vlak in Dordrecht is een boom compleet ontworteld. Foto: MediaTV

Code oranje is afgegeven voor onze regio en de storm trekt zondagmiddag over het land. De meldingen blijven binnenkomen over stormschade, omgevallen bomen en waarschuwingen om toch vooral niet de weg op te gaan als het niet hoeft. Volg hier het liveblog van RTV Rijnmond voor het laatste nieuws en updates.

18:48 uur

De brandweer regio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat er voor zover bij de hulpdiensten bekend zondag geen gewonden zijn gevallen door de storm, er was wel veel materiële schade. In de regio Zuid-Holland-Zuid kwamen 70 meldingen binnen. De helft daarvan ging over bomen en takken, de rest betrof dakplaten, stukken bouwmateriaal, zonnepanelen en in Zwijndrecht en Papendrecht waaiden twee dakkapellen af. In Papendrecht en Gorinchem waaiden twee schoorsteendelen los. De schoorsteenkap in Gorinchem was al snel weer vastgeschroefd, in Papendrecht hing een grote ijzeren pijp aan het dak. In Dordrecht viel een boom op een rijdende auto op de Hugo van Gijnweg, een van de inzittenden zou een zere rug hebben en naar het ziekenhuis gebracht zijn.

17:58 uur

Op de afrit van de A16 naar de N3 is een personenauto achterstevoren bovenop de vangrail terecht gekomen.



17:48 uur

Drukte op station Rotterdam Centraal, door de weersomstandigheden rijden er geen treinen naar het zuiden. Veel mensen staan in de hal. Volgens de politie zijn er meerdere zakkenrollers actief.



16:44 uur

Een groepje brandweermannen was in Zwijndrecht bij een flat bezig met afgewaaide platen isolatiemateriaal, maar kreeg bijna zelf een heel pak op het hoofd.



16:18 uur

De brandweer Zuid-Holland-Zuid meldt dat het aantal stormschademeldingen aan het afnemen is. In totaal kregen ze 65 meldingen, vooral van omgewaaide bomen en takken op de weg.

16:02 uur

Bij bioscoop Pathé de Kuip aan het Cor Kieboomplein in Rotterdam hing een deel van de dakrand los.





15:23 uur

Naar Zeeland rijden vanuit onze regio is weer iets gemakkelijker: de Oosterscheldekering is weer vrijgegeven voor verkeer en hetzelfde geldt voor de Zeelandbrug.





15:20 uur



15:10 uur



15:05 uur

De brandweer van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kreeg tussen 13.00 en 14.00 uur 25 meldingen binnen. Het gaat onder meer over omgewaaide bomen, losse zonnepanelen, afgewaaide dakbedekking, steigerplanken die los laten en dakpannen. Het advies is om vooral binnen te blijven als dat kan.



14:50 uur

Danielle uit Hoogvliet meldt dat er bij haar aan de Zilverschoon ook een boom is aangegaan. "Het is een heel hoge boom, zeker wel een metertje of dertig, en die leunt nu op de volgende bomen rondom het speelpleintje. De brandweer is erbij, die zijn bezig met zagen en touwen, maar voorlopig is er nog weinig beweging in te krijgen. Het is een heel karwei!"

14:25 uur

14:24 uur

Rijkswaterstaat adviseert goed de laatste ontwikkelingen in de gaten te houden.



14:05 uur

14:10 uur

Ook op het water en bij de bruggen gaat het flink tekeer.





14:02 uur

De Hef in Rotterdam is in stormstand gezet.



13:50 uur

Het aantal meldingen blijft gestaag toenemen in de regio.



Op de Merwedebrug is sprake van filevorming: daar is een aanhanger gekapseisd.



13:45 uur

13:39 uur

De Oosterscheldekering (N57) is afgesloten voor alle verkeer. Over de Zeelandbrug mogen alleen nog personenauto's zónder aanhanger.Op windgevoelige plekken, zoals de Van Brienenoordbrug, Moerdijkbrug (A16) en de Haringvlietbrug (A29), heeft Rijkswaterstaat extra bergers stand-by.

13:30 uur



13:10 uur

De politie adviseert om niet de weg op te gaan als het niet hoeft.

13:00 uur

Het is officieel een storm: in Vlissingen is tussen 12:00 en 13:00 uur gemiddeld een windkracht van 9 BFT gemeten. De laatste keer dat er officieel storm was, was op 24 januari 2018.

12:30 uur





12:00 uur

Voor meldingen van stormschade en niet-accute gevallen kun je het beste terecht bij je gemeente.



11:05 uur

Op het Vlak in Dordrecht raakten auto's en fietsen beschadigd.



11:00 uur

Het KNMI heeft officieel code oranje afgegeven voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Deze code geldt in ieder geval tot aan 16:00 uur.



10:45 uur

Door de harde wind rijden er tussen Rotterdam Centraal en Breda op de hogesnelheidslijn geen treinen. Dit gaat duren tot ongeveer 17:30 uur.