'Gio' over Vitesse-Feyenoord: 'Verwijt het team alleen de tegengoal'

Feyenoord heeft zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld bij Vitesse. De Rotterdammers kwamen vlak voor rust op voorsprong, maar zagen die voorsprong vlak na rust verdampen. Ondanks dat er geen overwinning werd behaald, was trainer Giovanni van Bronckhorst niet heel ontevreden.

"We waren heel vast aan de bal", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. "Vitesse kon geen druk op ons zetten. We domineerden de eerste helft, met heel veel mogelijkheden en grote kansen om een goal te maken. Dat doe je uiteindelijk met een geweldige aanval.

In de tweede helft starten we niet goed. Je komt te makkelijk op 1-1. Daarna ben je tien minuten van slag en daarna pakken we het weer goed op. De laatste tien minuten kan het wel beide kanten op gaan. We zijn vol voor de winst gegaan.

We kregen nog twee goede kansen op het einde, die we niet weten te benutten.

Ik kan mijn team alleen maar verwijten hoe we die goal tegenkrijgen."

