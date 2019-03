Wereldfinale 48 Hour Film Project naar Rotterdam

Het 48 Hour Film Project is een wedstrijd waarbij filmmakers 48 uur de tijd krijgen om een korte film te maken. In de hele wereld doen 130 steden mee, ook in Rotterdam is het jaarlijks een groot evenement. De wereldfinale, het Filmapalooza, brengt in maart 2020 zo'n 400 internationale filmmakers naar Rotterdam.

De winnende teams uit alle 130 steden doen mee aan de wereldfinale. "In Rotterdam vindt jaarlijks de grootste Nederlandse editie plaats met meer dan duizend deelnemers”, zegt Mark Ruppert, de Amerikaanse bedenker van het 48 Hour Film Project. "We zijn onder de indruk van de professionele en originele manier waarop de wedstrijd daar georganiseerd wordt. Bovendien heeft Rotterdam goede faciliteiten en een uniek karakter."



In Rotterdam wordt de wedstrijd al tien jaar georganiseerd door Hans Groenendijk: "We voeren al een aantal jaren lobby om Filmapalooza naar Nederland te krijgen. Er waren ook andere steden in de running, waaronder Rome, Mexico-City en Tunis. We hebben Mark Ruppert afgelopen jaar een aantal dagen uitgenodigd in Rotterdam om hem de mogelijkheden te laten zien en dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. We waren erg blij om dat nieuws te horen.”

De afgelopen jaren was de wereldfinale in Los Angeles, Seattle, Parijs en Orlando. In 2014 werd de finale gewonnen door de Rotterdamse filmmaker Jens Rijsdijk met zijn film These Dirty Words.

Vorig jaar deed OPEN Rotterdam live verslag van het Rotterdamse 48 Hour Film Project.