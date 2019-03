Deel dit artikel:













Stroomstoring treft Oud-Beijerland

Veel mensen in Oud-Beijerland hebben ongewild wat langer geslapen dan de bedoeling was. Midden in de nacht viel de stroom uit in een groot deel van de plaats.

Volgens netbeheerder Stedin ging het om 04:33 uur mis. 1533 aansluitingen kwamen zonder elektriciteit te zitten. Monteurs van Stedin hadden de storing ruim een uur later verholpen. Oorzaak van de storing is een kapotte kabel.