Meer gemeenten verbieden oplaten ballonnen

Steeds meer gemeenten kiezen voor een verbod op het oplaten van ballonnen. Vorig jaar waren er achttien gemeenten met zo'n verbod en dit jaar zijn dat er al 59. In onze regio gaat het om Dordrecht, Papendrecht en Westvoorne.

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Noordzee die blij is met de verboden. Vooral langs de kust worden de ballonnen gevonden en die zijn schadelijk voor het milieu en met name voor vogels.

“Elke ballon die de lucht in gaat, komt weer naar beneden,” legt Marijke Boonstra uit. Tijdens officiële strandafvalmonitoringen van Stichting De Noordzee vindt zij als projectleider Schone Zee gemiddeld twaalf ballonnen per honderd meter strand.

“Het is geweldig om te zien dat het aantal gemeenten met een verbod op ballonoplatingen in één jaar tijd met 12 procent gegroeid is. Wij hopen dat elke gemeente ballonoplatingen komend jaar gaat verbieden. Laten we samen zorgen dat er geen ballonnen meer in zee terechtkomen.”

De Stichting hoopt dat uiteindelijk alle gemeenten een balonnenverbod instellen.