Barendrechter krijgt oeuvreprijs van Buma

Martijn Schimmer uit Barendrecht krijgt een Buma-Oeuvreprijs. Hij is maker en bedenker van verschillende televisietunes. Zo maakt hij de deuntjes van programma's als RTL Nieuws, The Voice of Holland, De Wereld Draait Door en Nieuwsuur.

Schimmer zelf is vereerd dat hij de prijs maandagavond in ontvangst mag nemen, al is het maar omdat hij nog maar 43 jaar oud is.

Frank Helmink is directeur van Buma Cultuur. Volgens hem is Schimmer één van de meest succesvolle componisten van het land. "Hij zit ruim 20 jaar in het vak en nog steeds weet hij zich te onderscheiden.”

Schimmer begon zijn carrière als muzikant en kwam via-via met de televisie in aanraking. Hij maakte vooral tunes voor CallTV, belspelletjes bij de commerciële omroep. Daar leerde hij mensen kennen die doorgroeiden in het televisievak en daar werkt hij nog steeds mee samen.

Martijn Schimmer gaat ook voor RTV Rijnmond tunes maken. Die zullen over een paar maanden te horen zijn.