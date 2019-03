In Stad aan 't Haringvliet is maandagochtend een auto het water ingereden. Dat gebeurde aan de Lieve Vrouwepoldersedijk. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittende(n) na te kijken.

Het is niet bekend of er iemand naar het ziekenhuis is vervoerd. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto af te voeren.