De nestboom van de visarenden in De Biesbosch heeft de harde windstoten van zondag niet overleefd. De top van de nestboom, een dode wilg, knapte halverwege waarbij het forse nest verloren ging.

"De boom is gewoon geknapt halverwege, hij was vanwege het gigantische nest van de visarend natuurlijk topzwaar. Het is niet anders", aldus een teleurgestelde boswachter Jacques van der Neut, maandag op Radio Rijnmond.

De visarenden kozen in 2015 de plek in De Biesbosch om het nest te bouwen. Het was sindsdien het enige visarendennest in Nederland.

"Ze zitten nu nog in hun overwinteringsgebieden in Afrika en ze komen meestal in Nederland in hun broedgebieden zo'n beetje eind maart, begin april."

Volgens Van der Neut blijft het nog even spannend wat de vogels gaan doen als ze merken dat het nest er niet meer is. "Dat moet een rare gewaarwording worden als je terugkomt, 'Hé verrek, m'n nest is weg!'"

De boswachter hoopt dat er een nieuw visarendenpaartje in de Biesbosch komt: "Er zijn nog wel wat andere visarenden die in De Biesbosch bezig zijn met het bouwen van nesten, maar dit was het enige bewoonde nest."