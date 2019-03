Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Mario Been blikt terug in FC Rijnmond Mario Been

Voormalig Feyenoord-trainer Mario Been is maandagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de Rotterdammer blikken we terug op het gelijkspel van Feyenoord bij Vitesse en de nederlaag van Excelsior in Venlo.

Uiteraard spreken we ook over de eerste divisie, waarin Sparta met 0-0 gelijk speelde bij Eindhoven en Dordrecht verloor bij Telstar. Behalve Mario Been zitten ook Geert den Ouden en Sinclair Bischop aan tafel bij presentator Bart Nolles. FC Rijnmond begint rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.