Uit pure brexitpaniek hamsteren in Rotterdamse haven

Het doet denken aan de stellages van de Ikea: de Rotterdamse opslagloodsen liggen supervol. Dat heeft alles te maken met de aanstaande brexit. Bedrijven nemen namelijk massaal het zekere voor het onzekere en leggen een voorraadje aan. Er is een brexitvlucht gaande, naar de Rotterdamse haven.

In de opslagloodsen in Distripark Eemhaven vind je rij na rij met pakketten, pallets en stellages. Ruimte over is er niet, de opslagloods van Neele-Vat Logistics is namelijk zo goed als vol. "Ze mogen nog bellen", vertelt Joost Mooijweer. "Maar ze kunnen hier eigenlijk niet meer terecht." De 265 duizend vierkante meter, wat gelijk staat aan meer dan vijftig voetbalvelden, is vol.



Het is hartstikke druk bij het bedrijf: "We zien echt dat de beslissingen in Engeland samenhangen met de hoeveelheid mails in mijn inbox. Ondernemers huren uit pure paniek plek voor spullen." Uit angst voor de brexit. Volgens Mooijweer beginnen de bedrijven het echt spannend te vinden aan de andere kant van het kanaal. Hele kantoren worden naar het Europese vasteland verplaatst.

Ergens anders in Rotterdam is eigenlijk ook geen plek meer voor de spullen, net als de loods is de stad gewoonweg vol. "Er zijn nog wel plekken voor moderne logistiek in aanbouw, maar die zijn niet op tijd klaar", vertelt Jeroen van der Meer, bedrijfshuisvestingsmakelaar. "We zien een hoos van aanvragen, maar ze zijn te laat. Ze moeten wachten tot de nieuwbouw gereed is."