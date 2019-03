Wietplantage onder winkelpand Dordrecht

De politie heeft een hennepkwekerij opgerold in Dordrecht. Agenten kwamen de ruimte zondagavond op het spoor na een melding van een inbraak in een winkel aan de Voorstraat.

De agenten kregen al snel het gevoel dat er iets niet klopte in de winkel. Ze troffen daar namelijk twee mensen aan, die volgens de eigenaar met toestemming in de winkel waren. Een van hen verliet hierop de winkel.

"Omdat wij een onderbuik gevoel hadden dat er toch iets niet klopte in deze winkel, hebben wij een nader onderzoek opgestart", aldus een van de agenten.

Tijdens dit onderzoek werd er in de kruipruimte onder de winkelvloer een hennepkwekerij met 240 planten gevonden. De kwekerij is vernietigd en de 17-jarige Dordtenaar die in de winkel was, is aangehouden.