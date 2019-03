Verbreding A20 gaat definitief door

De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda gaat op de schop. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maandag bekendgemaakt. De werkzaamheden beginnen over twee jaar en het project gaat meer dan 120 miljoen euro kosten.

De snelweg wordt met een rijstrook verbreed, waardoor er tussen Nieuwerkerk en Gouda beide kanten op drie rijstroken komen. In de richting van Utrecht bij het Gouwe-aquaduct wordt een vijfde rijstrook aangelegd. Daardoor moet het grote landelijke fileknelpunt verdwijnen. Ook kan het verkeer met de verbreding beter en veiliger doorrijden.

"De A20 is één van de slagaders van de Nederlandse economie. Op dit stuk van de weg loopt het verkeer nu vaak vast. Daarom verbreden we de weg en nemen we zo afscheid van een echte file-evergreen. Dat is mooi nieuws voor al die mensen en bedrijven die gebruik maken van deze drukke snelweg", aldus Van Nieuwenhuizen.

Het plan voor de verbreding is maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. De totale kosten van de verbreding komen uit op zo'n 124 miljoen euro.

Laagste punt



Door de verbreding schuift de weg in beide kanten op naar de panden die er naast de A20 staan. Zo is er overleg met Van Vliet Trucks over het parkeerterrein. Ook moet het monument voor het laagste punt van Nederland worden verplaatst. De parallelweg blijft bestaan.