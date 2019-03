Vijf vragen over de Nationale Week Zonder Vlees

De klimaatmars met ruim 40.000 deelnemers is nog maar net voorbij of het volgende duurzame initiatief staat alweer voor de deur. Deze week is het dan zover. Zeven dagen lang geen vlees én vis eten!

Voor sommigen misschien een eitje, maar voor vleesliefhebbers is dat toch even slikken. Wij bij RTV Rijnmond nemen de vijf meest belangrijke vragen met je door:

Wat houdt het nou eigenlijk in?

De NZWV (de Nationale Week Zonder Vlees) valt samen met de Vegetarische Restaurantweek. En dat is niet zonder reden. Deze twee stichtingen willen de burger voorlichten over hun rol in de vlees- en visconsumptie en stimuleren om dagelijks bewustere keuzes te maken.

Twee termen vliegen je hier om de oren. Vegetarisch en veganistisch. Wat is het verschil? Een vegetariër eet geen vlees en vis, maar wel zuivel. Een veganist gaat nog een stapje verder. Zo eten ze naast bovenstaand etenswaar ook geen producten waar dierlijke producten in zijn verwerkt (zuivel, eieren, honing). Het dragen van leer en wol is uiteraard ook een no-go.

Waarom moet ik hieraan meedoen?

Je moet in eerste instantie niets, máár het is wel zo dat de vlees- en visconsumptie een enorme kostenpost is. Om te beginnen willen ze proberen om mensen in te laten zien dat vegetarisch eten niet per definitie vies of duur hoeft te zijn.

Door een paar dagen geen vlees en vis te eten ben je al op de goede weg. Een week lang geen vlees en vis eten staat namelijk gelijk met het besparen van 130 liter watergebruik, 76 kilometer autorijden én 770 gram dierenvlees. Een hele waslijst dus!

Wat valt er allemaal te doen?

Deze week worden alle Nederlanders aangemoedigd om hun steentje bij te dragen aan een schoner milieu. Er zijn verschillende activiteiten te ondernemen in de regio. Denk aan Station Rotterdam Blaak die voor deze gelegenheid roze is gekleurd of lokale supermarktketens en pompstations met een veganistisch aanbod.

Benieuwd wat er specifiek is te doen in jouw regio? Check het dan hier: https://weekzondervlees.nl/ .

Hoe is het ontstaan?

Isabel Boerdam, bekend van haar blog De Hippe Vegetariër heeft leven geblazen in de NZWV. Zij is al sinds haar negende vegetariër en heeft sinds 2013 een foodblog om mensen te inspireren met haar eetpatroon.

Isabel geeft aan dat ze veel vooroordelen ervaart onder vleeseters over vegetarisch eten. ''Elke dag vlees of vis eten is niet meer van deze tijd, een flexitarisch eetpatroon moet de nieuwe standaard worden in Nederland. Dat is mijn doel’’, aldus de Hippe Vegetariër. Dit is inmiddels de tweede editie en niet geheel zonder succes. Zo werd vorig jaar duidelijk dat Nederlanders gezonder eten én minder vlees. Bovendien zijn bedrijven druk bezig met het innoveren in hybride vlees. Wat dat is, lees je hier .

Wat wordt er van mij verwacht?

Jij vormt uiteraard de sleutelpositie om verandering teweeg te brengen. Als particulier kan je een inschrijfformulier invullen op de website en ontvangt gelijk het enige echte Week Zonder Vlees-magazine. Mocht dat nog niet ver genoeg gaan, dan kan je ook altijd nog meelopen met de klimaatspijbelaars op donderdag 14 maart.