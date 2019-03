Bij een aanrijding op de Franselaan in Rotterdam-West is maandag iemand gewond geraakt. De aanrijding gebeurde aan het begin van de middag door onbekende oorzaak.

Een politiewagen botste tegen een andere auto, die door de klap over de kop vloog.

Volgens de politie is een persoon lichtgewond geraakt. Onduidelijk is in welke auto het slachtoffer zat.