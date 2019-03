15-jarige Camila uit Rotterdam wint internationaal debattoernooi

Veel mensen vinden het eng om te spreken voor een publiek, maar dat geldt niet voor de 15-jarige Camila Gomez Laufer. De leerling van het Emmauscollege in Rotterdam heeft dit weekend, met haar team, een Europees debattoernooi in Slovenië gewonnen. Het is de eerste keer dat een Nederlands team deze prijs wint.

Nationale selectie

Camila is vorig jaar pas begonnen met debatteren. "Ik vond filosofie een heel leuk vak, en mijn docent heeft me gemotiveerd om mee te doen met debattoernooien hier in Nederland." Daar deed ze het zo goed dat ze sinds begin dit schooljaar onderdeel is van de nationale selectie van middelbare scholieren-debaters.

Met de andere leerlingen van de nationale selectie reisde Camila vorige week af naar Ljutomer, Slovenië. Ruim 150 scholieren uit verschillende landen kwamen daar bij elkaar om te debatteren.

Camila en haar drie teamgenoten voerden zes debatten voordat ze zich plaatsten voor de kwartfinale. Nadat ze die én de halve finale wonnen, versloegen ze in de finale uiteindelijk een team uit Slovenië.

"Ik was al heel blij dat we de kwartfinales haalden, maar dat we ook echt de finale zouden halen én het toernooi zouden winnen had ik niet verwacht", vertelt Camila.

Actuele onderwerpen

"De debatten gingen over allerlei verschillende actuele onderwerpen", vertelt Camila. "Bijvoorbeeld over de vraag of het goed is als migranten bij elkaar gaan wonen in aparte dorpen, of dat het beter is als ze verspreid door het hele land wonen. In Zweden zijn nu steeds meer van dat soort dorpen, dus het is belangrijk om het daarover te hebben."

Camila vond het leukste onderwerp van het toernooi feminisme. "In mijn team zit een heel feministische jongen, en het was heel leuk om te zien hoe enthousiast hij van die stelling werd."

Aannames aanvallen

Wat is het sterke punt van Camila? "Ik kan goed zien wat de zwakke plekken in de argumenten van mijn tegenstander zijn", vertelt ze. "Vaak is een argument gebaseerd op een aanname die een team niet uitlegt. Als je dat ziet, en die aanname val je aan, dan kun je een argument snel weerleggen."