Daniël Hulzebosch: 'PKC past perfect bij mij'

PKC/SWKGroep gaat de beslissende fase van de competitie in. Met nog twee wedstrijden te gaan, eindigt de club uit Papendrecht vermoedelijk als tweede in de reguliere competitie. Aan trainer Daniël Hulzebosch de taak om PKC voor het eerst sinds 2015 weer de landstitel te bezorgen.

Een jaar geleden verraste PKC vriend en vijand door Daniël Hulzebosch aan te stellen als opvolger van Detlef Elewaut. Niet omdat de voormalig international geen goede kandidaat zou zijn, maar meer omdat hij woonachtig is in Nijeveen. "Het is 180 kilometer heen", legt de Drent uit. "Maar dat is juist die wil die ik heb. Bij PKC heb ik geen seconde nagedacht om wel of niet te gaan. Hoe deze club in elkaar steekt, past perfect bij mij."

Beetje gek

Drie keer in de week zit Hulzebosch urenlang in de auto op weg naar Papendrecht. Met veel plezier. "Ik ga om 14 uur weg van mijn werk en samen met Daan Euser (assistent, red.) praten we dan drie à vier uur over korfbal. Bekijken we beelden en bedenken we trainingen. Ja, je moet een beetje gek zijn..."

Hulzebosch is een echte clubman van DOS'46. Hij won als trainer met zijn club de landstitel in Ahoy en in zijn tweede termijn loodste hij DOS terug naar de Korfbal League. "Als coach van je eigen vereniging komt er ook een bepaalde emotie om de hoek kijken. Je hebt meerdere belangen. En dat heb ik bij PKC niet. Dat is voor mij niet verkeerd. Er zit nu een gezonde rust in."

De afgelopen twee jaar was PKC souverein in de competitie, maar faalde het in de finale en in de play-offs. Nu is PKC veel minder dominant. Het verloor al twee keer en speelde ook tweemaal gelijk. Maar niemand die zich in Papendrecht daar zorgen over maakt. Het seizoen begint pas echt over twee weken, als de play-offs beginnen. En uiteindelijk is de apotheose op 13 april in de Ziggo Dome. Hulzebosch: "Wat mij betreft staat er niks in de weg om mee te strijden voor de titel."