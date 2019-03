Personeel steelt bijna half miljoen van Havenbedrijf

Het Havenbedrijf Rotterdam is bijna een half miljoen euro kwijtgeraakt door stelend personeel. Het geld werd weggesluisd door nepfacturen te betalen na het zetten van vervalste handtekeningen.

De fraude gebeurde in de periode 2016 tot en met 2018. De zaak kwam op straat te liggen omdat één van de betrokkenen zijn baan bij het Havenbedrijf terugeiste. De man werkte zeventien jaar op de afdeling Digital & Information Technology. De rechter heeft dat verzoek afgewezen.

Het Havenbedrijf Rotterdam kwam de fraude op het spoor door een een tip van ING. Dat deed navraag na het betalen van facturen aan de FMS Group BV. Dat bedrijf zou personeel hebben verhuurd aan het Havenbedrijf. In werkelijkheid gebeurde dat nooit.

Naast het betalen van dertien facturen zouden op kosten van het Havenbedrijf ook twee dure telefoons zijn besteld.

Het Havenbedrijf Rotterdam bevestigt in een reactie dat er onderzoek is gedaan naar financiële onregelmatigheden, waarbij enkele medewerkers waren betrokken. Naar aanleiding van dit onderzoek is een medewerker op staande voet ontslagen. De andere medewerkers zijn inmiddels ook niet meer werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam. Of en hoe het geld is verdeeld, kan het bedrijf niet zeggen.

Het Havenbedrijf zegt inmiddels passende maatregelen te hebben genomen. Ook is er een juridische procedure gestart om het geld terug te krijgen.