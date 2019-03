'Als je een kipfiletje op een maandverbandje ziet liggen in de supermarkt, zou ik ook vegetariër worden'

De Nationale Week Zonder Vlees is maandag van start gegaan. Zeven dagen lang geen vlees eten bespaart een hoop water, dieren en CO2-uitstoot. De oudste slagerij van Rotterdam, Slagerij Schell, heeft begrip voor deze week.

"Ik denk eigenlijk dat het wel goed is voor de slagerijen", zegt Freek Schell. "Mensen willen geen vlees meer eten, omdat er veel misstanden zijn. Wij houden daar goed rekening mee."



Volgens hem hebben mensen meer vertrouwen in het vlees van de slagers dan dat in de supermarkt. "Daar gaan wij alleen maar profijt van hebben op den duur. Je ziet soms een kipfiletje liggen op een maandverbandje in de supermarkt, dan zou ik ook vegetariër worden. Daar word je niet vrolijk van."

Volgens Schell is het prima om minder vlees te eten. "En als je toch vlees eet, kies dan voor een goed stukje vlees dat verantwoord is", zegt hij. "Dat kan je altijd navragen bij je slager."

In de winkel aan de West-Kruiskade is het maandag 'gewoon' druk. "Ik heb een man die toch wel erg houdt van een stukje vlees", zegt een klant. Ook bij andere klanten staat maandagavond vlees op het menu. "Voor mij is het moeilijk', zegt een oudere vrouw. "Ik eet al niet veel, maar een stukje vlees wil ik niet laten. Ik eet vanavond lever, dat is goed voor mijn gezondheid: er zit veel ijzer in."