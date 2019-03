Langs de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht is maandagmiddag een auto in de sloot beland. Bij het wegrijden vanaf het tankstation Sandelingen, richting Rotterdam, ging het mis.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De bestuurder was snel uit het voertuig en is voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel.