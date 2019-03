Deel dit artikel:













Grote stroomstoring in Rotterdam-Zuid

Zo'n 7100 mensen zitten zonder stroom in Rotterdam-Zuid. Onder meer in Charlois is er geen elektriciteit.

Sinds kwart voor zes 's avonds is er geen stroom meer, meldt Stedin. Monteurs zijn onderweg en proberen de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Eind januari was er ook een stroomstoring in Rotterdam-Zuid. Toen zaten zo'n 1400 huishoudens een uur lang zonder stroom. De oorzaak bleek toen een defecte kabel te zijn.