Gewonde na schietpartij Rotterdam-Feijenoord

In Rotterdam-Feijenoord is maandagavond een man beschoten. De schietpartij was iets na 18:00 uur in de Oranjeboomstraat.

De man is geraakt in zijn been en naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is gevlucht, de politie is nog naar hem op zoek. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak.