Rotterdams bedrijf bestrijdt burn-out

Het Rotterdamse bedrijf Biocheck heeft een innovatieve methode bedacht om burn-outs te behandelen.Oud-olympiër Patrick van Luijk en zijn zakenpartner Stans van der Poel staan aan het roer van het bedrijf. Fysieke training, mobiliteitsoefeningen en ademhaling staan centraal bij hun behandelmethode.

Bij reguliere behandelingen staat praten centraal. Dat pakken van Luijk en van der Poel anders aan.

"Wie een burn-out heeft, is mistig in zijn hoofd. Die persoon luistert tijdens een sessie wel, maar is na afloop meteen weer vergeten wat er is besproken. Beter is dus om te beginnen met het versterken van het lichaam", vertelt van Patrick van Luijk.

Naast de trainingsoefeningen worden met een speciale app allerlei metingen gedaan, om inzichtelijk te krijgen wat het lichaam wel of juist helemaal niet aankan.

"83 procent van onze klanten is na vijf maanden weer vol energie aan het werk. De gemiddelde burn-out duurt elf maanden."

BioCheck maakt kans op de Nationale Zorginnovatieprijs 2019, die op 14 maart in Nijmegen wordt uitgereikt.