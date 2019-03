Been: 'Feyenoord heeft na de titel nagelaten door te pakken'

Mario Been in FC Rijnmond

Mario Been vindt dat Feyenoord een fout heeft gemaakt, door niet door te pakken na de landstitel van 2017. Dat zegt de oud-trainer van Feyenoord in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.

Been reageert op de kritiek die er momenteel is. De achterban van Feyenoord richt de pijlen vooral op technisch directeur Martin van Geel. "Allereerst moet Van Geel de credits krijgen," begint Been. "Ik ben niet geheel objectief naar hem toe, omdat ik bepaalde dingen heb meegemaakt. (Het ontslag van Been in 2011 red.) Hij is verantwoordelijk voor de komst van Kuijt, Elia, de doorbraak en verkoop van Karsdorp, dat moet gezegd. Maar Feyenoord heeft nagelaten om dat uit te bouwen, na het kampioenschap. Nu staat de club al twee jaar op rij een straatlengte achter."

In FC Rijnmond ging het ook uitgebreid over Excelsior (of Jerdy Schouten klaar is voor een stap naar de top-3) en Sparta (de zelfkritische Henk Fraser). Bekijk de gehele uitzending hierboven terug.