Rotterdamse Helden: Bob doet boodschappen voor 82-jarige

Deze week besteedt RTV Rijnmond aandacht aan Rotterdamse Helden: Jonge mensen die zich vrijwillig inzetten voor een ander. Vandaag: Bob Zoutenbier (22) doet boodschappen voor mevrouw Raadtgever (82).

Student Bob hoeft op vrijdagmiddag niet per se bier te gaan drinken met zijn vrienden. "Dat kan ook wel op een andere dag, of vanavond," grijnst hij. Bob fietst wekelijks op vrijdag van Rotterdam-West naar het Oude Noorden om mevrouw Raadtgever van boodschappen te voorzien. Ze drinken eerst een bakkie koffie en bespreken het boodschappenlijstje. Daarna gaat Bob op pad.

Soms gaan ze samen, maar mevrouw heeft vrijdag teveel last van het slechte weer. Dan speelt haar COPD extra op en krijgt ze bijna geen adem. Naar de supermarkt lopen is dan onhaalbaar.

Bob haalt brood, aardappelen, koffiemelk, suikerklonten, andijvie, witlof, roomboter en nog meer. Maar hoe komt zo'n jong iemand er bij om dit te doen voor een ander? Bob vertelt: "Mijn vriendin deed de boodschappen voor haar grootouders en het leek mij ook wel leuk om te doen, want ik zag hoe blij ze er van werden. Ik heb als student best wat tijd over, dus ik heb me opgegeven bij de Unie van Vrijwilligers."

Unie van Vrijwilligers

Mevrouw Raadtgever zag het boodschappen doen niet meer zitten. Ze heeft niet alleen COPD, maar ook longkanker. Haar kinderen kunnen niet altijd helpen want die wonen verderop, in Capelle aan den IJssel. Ze vroeg bij de Unie van Vrijwilligers om hulp.

"Toen vroegen ze of ik het erg vond als er een jongen kwam", vertelt mevrouw Raadtgever. "Nou, nee hoor, dat vond ik niet zo'n probleem. Het is heel fijn dat hij komt om te helpen met de boodschappen. En het klikt goed, we hebben het best gezellig ook samen."