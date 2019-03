Deel dit artikel:













Ook in Rijnmond meer gevallen van antisemitisme

Het aantal incidenten van antisemitisme is gestegen in Nederland. Vorig jaar waren er maar liefst 135 voorvallen. Ook in Rijnmond wordt er gescholden en vernield vanuit jodenhaat.

Struikelstenen ofwel stolpersteinen die worden gestolen, "kanker joden" op een speelplaats en iemand die zomaar "alle joden moeten dood" tijdens een evenement roept. Zomaar een aantal meldingen van antisemitisme. Hanna Luden, directeur van Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), noemt de stijging van het aantal incidenten treurig. "Ik denk dat men zich niet meer zo bewust is van wat men schreeuwt en zegt." Volgens haar heeft het antisemitisme in bijvoorbeeld Rotterdam vaak te maken met het voetbal. "Dat slaat over naar openbare ruimtes, scholen. We moeten oppassen dat het niet uit de hand loopt." Volgens Luden zijn de 135 meldingen het topje van de ijsberg. "Veel mensen proberen te vergeten dat zoiets ze overkomen is. Of ze denken dat melding maken niet helpt, omdat de politie niet over zou gaan tot opsporen." De politiek zou duidelijke statements moeten maken, vindt Luden. "Gelijk reageren als er antisemitistische of discriminerende uitspraken worden gedaan. Ze moeten laten weten dat we dit niet tolereren."