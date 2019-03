Geur moet konijnen verdrijven van Dakpark Rotterdam

Konijnen verdrijven met rook en vuur, dat klinkt niet heel diervriendelijk. Maar gelukkig gaat het alleen maar om de geur van rook en vuur. De konijnenplaag op het Dakpark aan de Rotterdamse Vierhavenstraat zou binnenkort op die manier verleden tijd moeten zijn.

Al maanden zorgen de konijnen in het park voor overlast en schade. De dieren graven grote tunnels in de grond, die het dak onstabiel maken. Ook geven de tunnels overlast voor wandelaars en hardlopers.



De gemeente wil de konijnen op een diervriendelijke manier verdrijven. Daarom worden er komende vrijdag geurzuilen en -kokers geplaatst. Daar zit een geurstof in, die naar rook en vuur ruikt. Die geur moet zich langzaam over het Dakpark verspreiden. De konijnen zouden zich dan bedreigd voelen en het gebied verlaten.

De geurstof is niet gevaarlijk voor mens, dier of bodem. Als de proef succesvol is en de konijnen wegblijven, zal de gemeente de gaten in het Dakpark herstellen.

Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht startte in 2018 ook een proef met geurzuilen, om de konijnen weg te krijgen van de begraafplaats aan de Achterambachtseweg.