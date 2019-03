Aboutaleb: Verzakkingen, paalrot en funderingen, genoeg redenen om te gaan stemmen

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam adviseert mensen om te gaan stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. "Ik doe een dringend beroep aan mensen om te gaan kiezen", zei hij in het radioprogramma Rijnmond Nu.

"Het idee dat we in Rotterdam niet aan watermanagement zouden doen, is funest voor deze stad. Denk aan de verzakkingen, rotte houten palen en funderingsvraagstukken. Allemaal watergerelateerde vraagstukken", benadrukt de Rotterdamse burgemeester.



Ook voor de provinciale statenverkiezingen maakt de burgemeester zich hard. "De provincie gaat voor een groot deel over de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan windmolens: waar komen ze wel of niet te staan?" Ook de wegen - met name rond de stad - en de doorstroming van het verkeer wordt mede door de provincie bepaald.

De uitslag van de verkiezingen van Provinciale Staten heeft meer effecten, die is namelijk ook belangrijk voor de Eerste Kamer. "Of premier Rutte met zijn coalitie straks makkelijker of moeilijker kan regeren, hangt af van de samenstelling van de Eerste Kamer", vervolgt Aboutaleb.

Ongeveer 35 procent van de kiesgerechtigde Rotterdammers bracht tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen in 2015 zijn stem uit. In 2011 was dat nog 45 procent. In 2015 brachten slechtst tweeduizend Rotterdammers hun stem uit voor de waterschappen.