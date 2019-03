Maassluizer maakt kans op prijs voor beste jeugdboek 2018

Kinderboekenschrijver Arend van Dam uit Maassluis is genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste Nederlandstalige jeugd- of kinderboek.

Van Dam bracht vorig jaar De reis van Syntax Bosselman uit, een historisch jeugdboek over Nederland en de slavernij. Hij is daarmee dit jaar één van de zes genomineerden. "Het is historisch, maar tegelijk ook actueel. Eigenlijk zou iedereen dit boek moeten lezen", zegt de jury over De reis van Syntax Bosselman en voegt daaraan toe: "Verplichte kost op school."

Andere genomineerde boeken zijn Lepelsnijder van Marjolijn Hof, Tegenwoordig heet iedereen Sorry van Bart Moeyaert, Zeb. van Gideon Samson, Alles komt goed, altijd van Kathleen Vereecken en Tierenduin van Geert Vervaeke.

De winnaar krijgt een oorkonde en een geldbedrag van 15 duizend euro. De uitslag laat nog precies een maand op zich wachten: op 11 april wordt de winnaar bekendgemaakt in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam.