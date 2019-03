Tankauto schiet van A16 en kantelt, Rotterdammer overleden

Op de Jacques Dutilhweg in de Rotterdamse wijk Prinsenland is maandagavond iets voor 22:00 uur een tankauto gekanteld. De chauffeur van de tankwagen heeft bekneld gezeten, meldt een woordvoerder van de brandweer. Er is één persoon overleden. Een ander is zwaargewond geraakt.

De tankwagen zou vanaf de snelweg zijn doorgeschoten. Daarbij is een andere auto geramd. "Het leek wel alsof de tankwagen onbestuurbaar was", zegt een ooggetuige. "Hij is door al het verkeer heen het parkeerterrein opgekomen."



Volgens een ooggetuige is de auto die de tankwagen in zijn tocht heeft meegenomen, gedeeltelijk onder de cabine beland. "Het was echt een shock. Zoiets zie je niet dagelijks, het is net een film."

Een van de inzittenden uit die wagen is overleden. Het gaat om een 21-jarige Rotterdammer. De chauffeur van de tankwagen is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Of er nog meer slachtoffers zijn gevallen, is rond 00:30 uur nog onduidelijk. Na het bergen van de tank, waar isobutanol in zat, moet hier meer over duidelijk worden. De berging is rond 23:45 uur begonnen, maar neemt nog enige tijd in beslag.