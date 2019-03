Schoorsteenbrand in Hardinxveld-Giessendam

Aan de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam heeft maandagavond een schoorsteenbrand gewoed. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is de brand vanaf het dak geblust. Brandweerlieden doen nu binnen nog onderzoek, om te kijken of de brand volledig uit is.

Er is niemand gewond geraakt. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.