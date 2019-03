Rotterdampas viert dertigste verjaardag

De Rotterdampas heeft een mijlpaal bereikt. De pas bestaat dit jaar precies dertig jaar en dat werd maandagmiddag feestelijk gevierd in Museum Rotterdam. Wethouder Kasmi (Onderwijs, Cultuur, Toerisme) opende daar een mini-expo ter gelegenheid van de pas.

Anneke Born, Hoofd Rotterdampas, noemt de dertigste verjaardag bijzonder. "Zeker als je bedenkt dat het doel van de pas vandaag de dag nog precies hetzelfde is als dertig jaar geleden", legt ze uit. De pas werd in 1989 opgericht, zodat ook mensen met een minder grote beurs leuke dingen kunnen doen in de stad. "Daar zetten we ons nog steeds met veel plezier voor in."

Zo krijg je met de pas korting of zelfs gratis entree bij verschillende uitjes in Rotterdam en omgeving. De afgelopen jaren werd telkens een recordaantal deelnemers gehaald. Afgelopen jaar hadden meer dan 211 duizend mensen een Rotterdampas in bezit. Ook voor dit jaar loopt het aantal bestelde of verlengde passen op.

De mini-expo in Museum Rotterdam bestaat uit een enorm kunstwerk, waarin dertig jaar geschiedenis van de Rotterdampas is verwerkt. De mini-expo is dit pasjaar, dat duurt tot eind februari 2020, op verschillende plekken in Rotterdam gratis te bezoeken.