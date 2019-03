Deel dit artikel:













Ontruiming door brand in Spijkenisse Brandweer, Foto: Thijs Kern

In Spijkenisse heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed in een huis aan de Bessengaard.

Volgens de brandweer was er iemand thuis, maar die kon zelf op tijd het huis verlaten. Hoe groot de schade is, is niet duidelijk. Meerdere mensen hebben de nacht moeten doorbrengen in een hotel in Spijkenisse. Volgens getuigen is ook een aantal katten gered en nagekeken door medewerkers van de dierenambulance.