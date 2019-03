Ongeval tankwagen: 'Het leek wel of de vrachtwagen onbestuurbaar was'

Na het ongeluk met een tankwagen op de Jacques Duthilweg in Rotterdam maandagavond, kwamen meerdere omstanders meteen in actie. Maar wat de mensen zagen, ging ze niet in de koude kleren zitten. "Ik ben wel een beetje in shock. Dit zie je niet elke dag. Het leek wel een film."

Een uur nadat het ongeluk gebeurde op de afrit van de A16 staan meerdere mensen nog te kijken naar de ravage die het leven kostte van een 21-jarige Rotterdammer. Sommigen van hen hebben het ongeluk ook zien gebeuren.

"Het leek wel of die vrachtwagen onbestuurbaar was", zegt een van hen tegen de verslaggever van RTV Rijnmond. "Hij is gewoon door al het verkeer heen het parkeerterrein opgekomen. Ik zag dat'ie onderweg in ieder geval één auto had meegenomen."

De getuigen hebben even gekeken was of het wel veilig was om te helpen en kwamen daarna direct in actie. "Ik ben naar de cabine gerend", vertelt hij. "We hebben geprobeerd om de ruiten in te slaan van de vrachtwagen. De chauffeur was bij kennis."

Onder de vrachtwagen lag de auto van het 21-jarige slachtoffer. "Maar die wagen konden we niet zien", zegt de getuige. "De vrachtwagen lag er helemaal overheen gekreukeld. Voor die man konden we niets doen."