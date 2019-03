Actievoerder: 'Collega's vallen weg in het beroepsonderwijs en er is geen vervanging'

De onderwijsvakbonden AOb en FNV gaan dinsdag langs diverse scholen in de regio Rotterdam om aandacht te vragen voor de derde landelijke staking, die voor vrijdag is uitgeroepen.

Ze riepen met flyers het onderwijspersoneel mee te doen aan de actie. Onder meer het Albeda College, Zadkine en STC werden dinsdag aangedaan.

"Er moet nog flink aan getrokken worden dat de mensen beseffen dat het een voor twaalf is, als het nog niet over twaalven is", zegt Wiljon van Leeuwen op Radio Rijnmond.

"Collega's vallen weg in het beroepsonderwijs en er is gewoon geen vervanging, waardoor leerlingen geen les krijgen en dat kan niet. Iedereen in de maatschappij wil goed opgeleide deelnemers hebben en zoals het nu gaat, gaat het niet goed."

De landelijke staking in het onderwijs is komende vrijdag op het Malieveld in Den Haag. Meer salaris, minder werkdruk. Daar gaat het om. Nooit eerder werd er in het hele onderwijs gezamenlijk staakt.

In tegenstelling tot bij eerdere stakingen betalen niet alle schoolbesturen het personeel door. Het is dus aan de leerkrachten om te bepalen of ze actievoeren.