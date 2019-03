Yannick Hiwat speelt mee op nieuw album van Bob Marley

De Rotterdamse violist Yannick Hiwat is net terug uit Londen waar hij een bijzonder avontuur beleefde. In de wereldberoemde Abbey Road-studio's speelde hij mee op de opnames van een nieuw, postuum album van Bob Marley.

Abbey Road is de studio waar ook de Beatles hun albums opnamen. "Het is een legendarische plek, je voelt de historie. De beste engineers ter wereld werken daar. Wij namen onze muziek in studio 2 op, waar ook de Beatles zaten. In studio 1 was de London Symphony Orchestra opnames voor de nieuwe Star Wars aan het maken", vertelt Yannick.

'Ongelooflijk'

Het muzieklabel van Bob Marley werkt aan een nieuw postuum album, maar de Rotterdammer mag nog niet vertellen of er ook nieuwe muziek op staat en wanneer het album uitkomt. "Het is ongelooflijk om in zo’n studio te werken en Bobs geïsoleerde vocalen over je hoofdtelefoon te te horen. Er was een heel team van dirigenten en arrangeurs, ik hoefde alleen de noten te spelen."

Het Amsterdamse Concertgebouw riep de Rotterdamse violist in februari uit tot gezicht van het komende concertseizoen. "Ik heb er heel veel goede reacties op gehad, nog meer dan ik aan had zien komen. Ik kijk er heel erg naar uit om daar mooie dingen te gaan doen."