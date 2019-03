Eerste havo-leerlingen doen eindexamen Chinees

Het aantal leerlingen dat Chinees volgt op Nederlandse scholen groeit. Dat meldt Nuffic, een organisatie die zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs.

Volgens de organisatie leggen deze week voor het eerst veertien havoleerlingen schriftelijk examen Chinees af. Dat doen ze op het Wolfert van Borselen in Rotterdam en het Kandinsky College in Nijmegen.

In totaal doen 196 leerlingen dit jaar eindexamen in dit vak. In het vorige schooljaar konden vwo-leerlingen voor het eerst officieel eindexamen Chinees doen.

"Het is mooi dat nu ook havoleerlingen eindexamen Chinees kunnen doen. Ze volgen gedurende vijf jaar het vak en dan is het fijn dat ze dit ook op hun cijferlijst kunnen laten zien. In het eindexamen moeten leerlingen kunnen aantonen dat zij Chinees kunnen lezen, spreken, luisteren en schrijven", aldus Nuffic.

In 2010 begon een proef met het vak Chinees op negen scholen. In het eerste jaar deden daar twintig kandidaten examen Chinees. Momenteel bieden tachtig scholen Chinees aan als vak. Leerlingen kunnen nu op zestien scholen eindexamen in de taal doen.