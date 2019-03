Containerschip in de Rotterdamse haven (archieffoto)

Rederijen, verladers en het havenbedrijf Rotterdam starten over een week een proef met duurzame bio-stookolie voor containerschepen. Op 19 maart komt een eerste schip aan dat op deze brandstof gaat varen.

Het gaat om een schip van rederij CMA CGM dat in de haven gebunkerd wordt. In de containers zitten goederen van Ikea.

De bio-stookolie is een duurzaam alternatief voor zware stookolie en wordt gemaakt van duurzame grondstoffen. De CO2-uitstoot daalt met 80 tot 90 procent, zeggen de makers. Ook zit er vrijwel geen zwavel in de brandstof.

De gehele scheepvaartindustrie zal vanaf 2020 moeten overstappen op laagzwavelige brandstoffen in verband met de nieuwe zwavelwet. Daarnaast vereist de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een CO2-emissie reductie van minstens 40 procent in 2030 en 70 procent in 2050.