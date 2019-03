Zorgen om landschap in Zuid-Holland het grootst

Het landschap van de provincie Zuid-Holland krijgt het laagste rapportcijfer van Nederland. Rond Rotterdam en de zuidrand van Den Haag krijgt het zelfs een onvoldoende.

Dat blijkt volgens Natuurmonumenten uit de Nationale Landschap Enquête. Natuurmonumenten roept de politiek op om het landschap te beschermen bij het maken van ruimtelijke plannen.

“Een urgent en helder signaal voor de provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor landschap en natuur, om hier vlak voor de Statenverkiezingen actie op te ondernemen,” aldus Anneklaar Wijnants, provinciaal ambassadeur Zuid-Holland van Natuurmonumenten.

Volgens de organisatie hebben ruim 45 duizend volwassenen en 16 honderd kinderen de enquête ingevuld. In totaal 81 procent van de volwassenen maakt zich zorgen over ontwikkelingen in het landschap waarin zij leven.

"Het valt mensen op dat ons landschap steeds stiller en kleurlozer wordt: vogels en bloemen horen en zien mensen steeds minder. Karakteristieke landschapselementen als houtwallen en slootjes verdwijnen en bedrijventerreinen rukken op", zegt algemeen directeur Marc van den Tweel.

Ook de kinderen valt dit op, aldus Natuurmonumenten. 76 procent is bezorgd over het verdwijnen van dieren als vlinders, bijen, vogels en reeën.