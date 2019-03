Deel dit artikel:













Eis: Taakstraf en cel voor mishandeling van voetbaltrainer

Justitie heeft een taakstraf geëist tegen een 19-jarige Dordtenaar voor de mishandeling van een voetbaltrainer in Zwolle. Ook werd een celstraf geëist, die net zo lang is als het voorarrest. De man zit al ruim 100 dagen in de cel.

Dat zegt zijn advocaat tegen RTV Oost . De verdachte maakte volgens justitie deel uit van de groep, die februari vorig jaar een trainer van SV Zwolle belaagde voor de ogen van zijn D-pupillen. De zaak trok landelijke media-aandacht omdat de groep, die vermomd en gewapend met buizen was, tijdens een training het veld op stormde. Het slachtoffer werd vervolgens voor de ogen van zijn pupillen afgetuigd.

Aanleiding voor de aftuiging zou een zaalvoetbalwedstrijd rond kerst 2017 zijn, waar de vlam in de pan sloeg nadat even daarvoor een gouden kettinkje was gesneuveld. De rechter doet op 2 april uitspraak.