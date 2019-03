Vilhena en Vermeer terug op trainingsveld

Tonny Vilhena en Kenneth Vermeer hebben dinsdagochtend de groepstraining van Feyenoord hervat. Het duo moest zondag geblesseerd vanaf de tribune toekijken hoe hun ploeg gelijkspeelde bij Vitesse.

Op het winderige trainingsveld ontbraken Jeremiah St. Juste en keeper Justin Bijlow. St. Juste viel zondag tegen Vitesse uit met een blessure aan zijn lies. Het is onduidelijk of hij zaterdagavond kan spelen in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Voor Bijlow komt dat duel sowieso te vroeg.

Feyenoord - Willem II begint zaterdag om 19.45 uur en is uiteraard geheel te volgen op Radio Rijnmond. Eerder dit seizoen in Tilburg eindigde de wedstrijd tegen de bekerfinalist in 1-1.